Comer alimentos com bolor: riscos e como agir ao consumir por acidente

Consumir alimentos com bolor é mais comum do que se imagina, especialmente em produtos como pães, queijos e frutas. Mas será que ingerir bolor pode realmente prejudicar a saúde? Segundo a gastroenterologista Christine Lee, em entrevista ao USA Today, a resposta depende de alguns fatores.

"Para a maioria das pessoas com sistemas imunológicos saudáveis, ingerir acidentalmente uma pequena quantidade de bolor não costuma causar grandes problemas", afirma a especialista. No entanto, é preciso atenção: em quantidades maiores, o bolor pode provocar sintomas como indigestão, cólicas, diarreia e náuseas. Essas reações são, na verdade, uma forma de defesa do corpo, tentando eliminar o agente estranho.

Alguns bolores podem liberar micotoxinas, substâncias tóxicas que, em doses elevadas, podem prejudicar a saúde. Essas toxinas podem causar desde reações gastrointestinais leves até complicações mais graves, como infecções bacterianas. Além disso, pessoas com sistemas imunológicos comprometidos, como idosos, crianças e indivíduos com doenças crônicas, estão mais suscetíveis a reações adversas.

Caso você perceba que consumiu alimentos com bolor, a recomendação é descansar, manter-se bem hidratado e observar o corpo. Se os sintomas persistirem ou se agravarem, o ideal é procurar orientação médica.

A médica reforça que, embora pequenas quantidades de bolor não sejam geralmente perigosas para pessoas saudáveis, é sempre melhor evitar o consumo de alimentos contaminados. “É mais seguro descartar qualquer alimento que apresente sinais de bolor visíveis para evitar riscos à saúde”, alerta Christine Lee.

Portanto, a melhor opção é prevenir: ao notar qualquer sinal de bolor em alimentos, o indicado é descartá-los imediatamente e não correr riscos desnecessários.





