Morre Tonhão, 55, zagueiro bicampeão brasileiro pelo Palmeiras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-zagueiro Tonhão, que fez parte da geração vencedora do Palmeiras no início da década de 1990, morreu nesta terça-feira (22) aos 55 anos. A causa da morte não foi divulgada.

O ex-jogador natural de São Paulo teve duas passagens pelo clube. A primeira em 1988, quando tinha apenas 19 anos. Foi emprestado ao Araxá (MG) e ao Nacional (SP) para adquirir mais experiência.

De volta em 1992, Tonhão fez parte de um elenco estrelado e conquistou com a camisa alviverde o bicampeonato do Brasileiro, em 1993 e 1994, e o tricampeonato paulista (1993, 1994 e 1996), ao lado de nomes como Evair, Edmundo, Cesar Sampaio, Zinho e Roberto Carlos, na que ficou conhecida como a "era Parmalat", em referência à patrocinadora do clube na época.

Também venceu o extinto Torneio Rio-São Paulo, em 1993.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte do ídolo Tonhão", escreveu o clube em publicação nas redes sociais. "Tonhão será sempre lembrado pela garra exibida dentro de campo e pelo amor dedicado à camisa alviverde."

Ao todo, Tonhão atuou em 161 partidas pelo Palmeiras, com 94 vitórias, 34 empates e 33 derrotas. Anotou 4 gols.

Antônio Carlos Costa Gonçalves também teve passagens por Athletico-PR, Internacional, Goiás, Inter de Limeira e Cerezo Osaka, do Japão. Seu último clube foi o Guaratinguetá, time do interior de São Paulo pelo qual atuou em 2003.

"Ele foi muito forte, muito guerreiro e lutou até o fim", escreveu nas redes sociais a filha de Tonhão, Jessica Louzada. Ela informou que o velório será fechado somente para familiares.