Israel divulga vídeo de chefe do Hamas fugindo por túnel

Israel divulgou novas imagens do assassinato de Yahya Sinwar, ex-líder do Hamas, que ocorreu dois dias atrás, no sábado (19). O vídeo mostra Sinwar sendo monitorado e, logo em seguida, sentado próximo a uma janela quando é atingido.

Outro vídeo divulgado pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) mostra Sinwar em um dos túneis do Hamas em Gaza, acompanhado de sua esposa e dois filhos, no dia 6 de outubro de 2023, um dia antes dos ataques que iniciaram a guerra. Ele estava fugindo com sua família, escondendo-se em um refúgio subterrâneo na área de Tel al-Sultan. Segundo Daniel Hagari, porta-voz militar israelense, Sinwar priorizava sua segurança e conforto enquanto o povo de Gaza sofria.

As FDI já haviam divulgado imagens aéreas da operação que resultou na morte de Sinwar. O vídeo mostra um tanque posicionado a alguns metros do prédio onde ele estava em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, disparando contra o edifício. Durante varreduras subsequentes, os soldados identificaram e atingiram os terroristas que estavam na área, incluindo Sinwar.

O Hamas confirmou a morte de Yahya Sinwar na sexta-feira (18). Ele foi o mentor dos ataques a Israel em 7 de outubro de 2023 e morreu durante confrontos terrestres na Faixa de Gaza. Seu corpo foi identificado um dia após sua morte.

Esta foi a primeira declaração oficial do Hamas após a morte de Sinwar, com Khalil al-Hayya, membro de alto escalão do grupo, confirmando que o Hamas está sem comando desde sua morte.



