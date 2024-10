Israel diz ter destruído rede de túneis da força de elite do Hezbollah

"As tropas destruíram todas as rotas dos túneis com mais de 100 toneladas de material explosivo. As rotas destruídas incluíam um centro de comando subterrâneo da força Radwan do Hezbollah, que incluía uma área para armazenamento de armas", lê-se no comunicado militar.

Segundo o Exército, "as tropas realizaram incursões contra alvos terroristas, localizando e destruindo mais de 50 poços de túneis e infraestruturas subterrâneas em mesquitas, escolas e outros edifícios civis".

Além disso, localizaram um depósito de armas contendo "centenas de recursos inimigos, destruíram infraestruturas terroristas e eliminaram muitos terroristas", indica a nota.

Por outro lado, o Exército indicou que atacou "várias instalações de armazenamento de armas do Hezbollah e um centro de comando do quartel-general da inteligência" em Dahye, ao sul de Beirute.

Pelo menos 36 pessoas morreram e 204 ficaram feridas nos últimos dois dias devido aos ataques israelitas no Líbano, informou hoje o Ministério da Saúde Pública libanês, que desta vez contou as últimas 48 horas e não as últimas 24 horas, como habitual.

Desta forma, o número de mortes subiu para 2.448 desde o início do conflito, há um ano, enquanto pelo menos 11.417 ficaram feridos, segundo a contagem do ministério.

Leia Também: Ucrânia ataca Moscou e fábrica de explosivos com drones