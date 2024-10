Ucrânia ataca Moscou e fábrica de explosivos com drones

A Ucrânia atacou Moscou e uma fábrica de explosivos militares, mais no interior do território russo, com drones durante madrugada deste domingo (20), informou a agência Reuters, citando as autoridades russas.

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, as unidades de defesa aérea abateram 110 drones ucranianos que entraram no seu território, incluindo um sobre a região de Moscou, 43 na região fronteiriça de Kursk e 27 a sudoeste de Lipetsk.

O canal de Telegram russo SHOT informou ainda que os drones tentaram atacar a fábrica de explosivos militares Ya. M. Sverdlov State Owned Enterprise, na cidade de Dzerzhinsk, que fica na região de Nizhny Novgorod, cerca de 400 quilômetros a leste de Moscou.

