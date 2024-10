Javali de 100 kg provoca pânico em Madrid e é abatido pela polícia

Um javali de aproximadamente 100 quilos provocou momentos de pânico neste sábado no bairro de Entrevías, em Madrid, Espanha. O incidente começou por volta das 10h30, no horário local (5h30 no horário de Brasília), quando os serviços de emergência começaram a receber ligações de moradores apavorados com a presença do animal nas ruas.

Segundo relatos divulgados pelo jornal El Mundo, os cidadãos descreveram a situação como caótica, com pessoas fugindo "muito assustadas" enquanto o javali percorria a área "fora de controle". O animal teria percorrido vários quilômetros, gerando apreensão entre os moradores e colocando em risco a segurança pública.

As autoridades tentaram inicialmente conter o javali com dardos tranquilizantes, mas os esforços não surtiram efeito. Diante da impossibilidade de controlar o animal, as forças de segurança optaram por abatê-lo para evitar maiores perigos à população.

A presença de javalis em áreas urbanas tem se tornado um problema crescente em cidades europeias, especialmente na Espanha, onde esses animais são frequentemente avistados em busca de comida. A situação deste sábado reforça a preocupação com os riscos associados à vida selvagem em zonas densamente povoadas e o desafio enfrentado pelas autoridades para garantir a segurança dos cidadãos.

