Os benefícios de sincronizar seus exercícios com o seu ciclo menstrual

Os benefícios de sincronizar exercícios com o seu ciclo menstrual - Cólicas, inchaço e mudanças de humor podem acompanhar os picos e quedas de hormônios durante o ciclo menstrual. E dependendo de onde você está no seu ciclo, certos tipos de exercício podem não ser atraentes – e há uma razão biológica para isso. É aqui que entra a "sincronização de ciclos". Envolve combinar seu exercício, nutrição e estilo de vida geral com o ritmo natural do seu ciclo menstrual. Curiosa? Clique para saber mais sobre os benefícios de adequar sua rotina de exercícios ao estágio em que você se encontra em seu ciclo hormonal mensal.

