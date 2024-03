O alimento que temos em casa e que ajuda a controlar o açucar no sangue

O feijão é destacado como um superalimento por Diana Bytyqi, especialista em endocrinologia, em uma postagem feita no Instagram. Rico em fibras e proteínas, esse alimento é capaz de auxiliar no controle dos níveis de açúcar no sangue.

"São uma fonte abundante de nutrientes, minerais e vitaminas, além de possuírem alto teor de fibras, o que contribui para uma maior sensação de saciedade. Além disso, são bastante ricos em proteínas", destacou.

Diana Bytyqi ressalta que o feijão contém uma quantidade considerável de carboidratos, que podem elevar levemente os níveis de açúcar no sangue. No entanto, devido ao seu alto teor de proteínas e fibras, esse aumento não é significativo.

