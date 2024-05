Melhore o equilíbrio e a coordenação com estes exercícios simples

Se sente que tem falta de equilíbrio e coordenação, nada como apostar em alguns exercícios. O 'personal trainer' Tyler Read revelou ao 'website' Eat This, Not That tudo o que precisa fazer.

Além de benefícios para a coordenação e equilíbrio, pode também melhorar a postura e o desempenho físico em geral.

Uma das propostas é manter o equilíbrio numa perna só. De pé, levante uma das pernas e mantenha o equilíbrio com a ajuda dos braços.

Outra dica passa por caminhar com os calcanhares. Descalço, é a primeira parte do pé que coloca no chão. Em seguida, de forma suave, passa para a planta do pé. Depois, faça uma espécie de avião, mas sem esticar os braços, que ficam para baixo.

Pode ficar também alguns segundos em cima de um disco de equilíbrio. Faça também alguns exercícios de estabilidade com uma bola de fitness. Outra sugestão é o agachamento com uma perna esticada.

Fazer balanços com a perna, como se estivesse dando pontapés para o ar, é outra sugestão de Tyler Read. Depois, pode também praticar a agilidade uma escada em corda que é colocada no chão. Por fim, um treino de tai chi ou ioga são propostas também viáveis.

