Câncer de boca: Sinais que você não pode ignorar

O câncer de boca, um tumor maligno que pode afetar qualquer parte da boca, é um problema sério que muitas vezes é detectado tardiamente, reduzindo as chances de cura. A Dra. Danielli Haddad, especialista em saúde bucal, destaca os sintomas que você precisa prestar atenção para evitar um diagnóstico tardio.

Fique atento se você notar:

Lesões na boca que não cicatrizam em 15 dias: Feridas, aftas ou manchas que não desaparecem podem ser um sinal de alerta.

Placas vermelhas ou brancas na boca: Placas na língua, gengivas, palato ou bochechas que não são causadas por outras doenças exigem atenção.

Nódulos no pescoço: Caroços no pescoço podem indicar a disseminação do câncer.

Rouquidão persistente: Rouquidão sem causa aparente pode ser um sintoma do câncer de orofaringe.

Dificuldade em mastigar, engolir ou falar: Alterações na mastigação, deglutição ou fala podem indicar um tumor na boca.

Assimetria facial: Inchaço ou deformidade na face podem ser um sinal de câncer avançado.

A importância da detecção precoce:

O diagnóstico precoce é crucial para o sucesso do tratamento, com chances de cura acima de 95%. No entanto, 50% dos pacientes são diagnosticados tardiamente, reduzindo drasticamente suas chances de sobreviver por mais de cinco anos.

Prevenção:

Alimentação saudável: Consumir frutas e verduras regularmente ajuda a prevenir o câncer de boca.

Evitar o álcool e o cigarro: O tabagismo e o consumo excessivo de álcool aumentam significativamente o risco de desenvolver a doença.

Vacinação contra HPV: A vacina protege contra o HPV, um vírus que pode causar câncer de orofaringe.

Prática segura de sexo oral: Reduzir o número de parceiros e usar proteção durante o sexo oral diminui o risco de infecção por HPV.

A Dra. Danielli Haddad reforça a importância de consultar o dentista regularmente para exames preventivos e de observar qualquer sintoma suspeito. A detecção precoce do câncer de boca pode salvar vidas.

