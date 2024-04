Adriano Imperador nega caso com Gracyanne e Belo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adriano Imperador disse que são falsos os boatos de que teria feito sexo a três com Gracyanne Barbosa e Belo, antes de o casal se separar. O ex-jogador se manifestou nas redes sociais nesta sexta-feira (26), insatisfeito por ter sido envolvido na polêmica do fim do casamento da musa fitness com o pagodeiro.

Nesta semana, durante o programa Geral do Povo (Rede TV), o colunista Bruno Di Simone revelou que Belo e Gracyanne eram acostumados a ter relações sexuais com mais pessoas. E uma delas teria sido o ex-jogador.

"Mais uma vez essa polêmica que estão inventando sobre mim. Sobre o Belo, Gracyanne e eu. Nem sei que é esse negócio de ménage (à trois) que estão falando", disse Adriano nas redes sociais. "Tenho maior respeito pelo Belo. Nunca saí com a Gracyanne", completou.

Ele ainda disse que vai processar colunista o responsável pela informação falsa. "Como isso não está parando, vou deixar bem claro aqui. Esse rapaz que está falando isso de mim, que inventou isso de mim, pode ter certeza que vai ser processado. Isso não existe. Nunca fiz isso na minha vida", afirmou.

"Sempre, quando menos espero, inventam essas coisas sobre mim. Meus fãs, isso é tudo mentira. Nunca fiz esse tal de ménage aí (risos). Isso é a grande verdade. Sou homem, todo mundo sabe disso", completou.