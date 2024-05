Irmão rebate críticas sobre rifa de violão de Marília Mendonça

Nesta segunda-feira (6), o irmão de Marília Mendonça, o músico João Gustavo rebateu as críticas que a família recebeu depois de anunciar uma rifa do violão usado pela cantora para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Em sua conta no 'X' (antigo Twitter), João fez questão de esclarecer o assunto: "Sobre a rifa, o valor da rifa será revertido 100% para o Rio Grande do Sul. E, também digo, que quem é contra isso, precisa repensar os próprios valores. Um bem material nunca será mais importante que ajudar outras pessoas!”, disparou.

O músico ainda relatou algumas outras ações que a família irá fazer para ajudar o Rio Grande do Sul a se recuperar da tragédia: “Com a renda da rifa iremos comprar bastante água. Mesmo se não der para enviar na sexta, com as carretas do Murilo [Huff], iremos dar um jeito de enviar por outras pessoas”, continuou.

João ainda rebateu comentários de alguns fãs de Marília, que insinuaram que o violão deveria ser deixado de lembrança para Léo, filho da sertaneja. “Ah, mas é a única recordação que o Léo tem’. Não, não é a única recordação que ele terá”, esclareceu e completou: “Meu sobrinho irá crescer sabendo que ajudar as pessoas é muito mais importante do que se apegar em bens materiais, se eu ensinasse algo diferente disso para ele estaria sendo um péssimo tio”.

