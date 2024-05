Recife e Maceió enfrentam enchentes na segunda, e há previsão de novas chuvas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chuvas fortes provocaram alagamentos no Recife e Maceió na noite desta segunda-feira (6). Recife entrou em estado de atenção para chuvas às 18h40 de segunda. Vídeos mostram diversos pontos de alagamento na cidade. Na manhã desta terça (7), pelo menos quatro ruas e avenidas tinham interdições por causa da água, informou a CTTU (Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife).

Outras cidades de Pernambuco também sofreram com as chuvas. Os maiores acumulados foram registrados em São José da Coroa Grande (96,7 mm), Tamandaré (82,9 mm) e Barreiros (72,6 mm), informou a Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima).

Ainda há previsão de chuva para todas as regiões de Pernambuco nesta terça. Na região metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul e Agreste, a chuva deve variar de moderada a forte ao longo do dia, segundo a Apac.

A partir desta quarta (8), a chuva perde força. Mesmo assim, há previsão de chuva fraca a moderada para quase todas as regiões até domingo (12).

MACEIÓ EM ESTADO DE ALERTA

Nas últimas 24h, choveu 45% do que é esperado para todo o mês de maio em Maceió. Foram 135 mm de chuva.

A Defesa Civil registrou 20 ocorrências desde a madrugada de hoje. A maioria delas por deslizamento de barreiras.

Há previsão de chuva para hoje. O Inmet emitiu um alerta de "grande perigo" até as 16h de quarta (8).