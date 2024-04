Onde fica o ponto mais profundo da Terra? Um famoso já esteve lá! - Quando pensamos no oceano, tendemos a imaginar um fundo plano e arenoso, mas na verdade esse ambiente é tão variado como o nosso mundo acima da água. Inclusive, um dos 'vales' subaquáticos mais intrigantes é a Fossa das Marianas, um lugar de mistério e maravilha envolto nas profundezas do Oceano Pacífico. É famosa por ser a fossa oceânica mais profunda, bem como o lar do Challenger Deep - o ponto mais profundo conhecido na Terra. E o mais surpreendente é que ainda dá para visitar, apesar do privilégio de poucos para embarcar nessa aventura. De profundezas alucinantes a criaturas surpreendentes, clique para ver alguns fatos fascinantes sobre essa força da natureza ao fundo do mar.

