Três turistas são mortos e jogados em poço em viagem de surf no México

Dois irmãos australianos e um turista norte-americano foram tragicamente encontrados sem vida dentro de um poço no México, mais de uma semana após terem desaparecido durante uma viagem. De acordo com as autoridades locais, eles foram vítimas de tiros disparados por ladrões que visavam os pneus de sua van.

O trio desapareceu aproximadamente uma semana atrás enquanto fazia uma viagem de surfe perto da cidade de Ensenada, no norte do México.

Segundo relatos da Sky News, os corpos de Jack e Callum Robinson e Jack Carter Rhoad foram descobertos no fundo de um poço com 15 metros de profundidade. As famílias das vítimas já fizeram a identificação.

A procuradora mexicana María Elena Andrade Ramírez informou que uma investigação preliminar sugere que os suspeitos avistaram a van dos turistas e tentaram roubar os pneus. Diante da resistência dos irmãos e do amigo, optaram por tirar-lhes a vida.

Os corpos foram então transportados para um local de difícil acesso no estado de Baja California, sendo necessário um esforço de duas horas para retirá-los do poço.

Durante as buscas, foi encontrado um quarto corpo no poço, em avançado estado de decomposição. Há suspeitas de que também tenha sido colocado lá pelos agressores.

Em uma postagem no Facebook na semana passada, a mãe de Jake e Callum compartilhou que não conseguia contatá-los desde 27 de abril, quando deveriam fazer o check-in em um Airbnb na cidade turística de Rosarito, mas nunca apareceram.

O desaparecimento e a trágica morte dos três turistas levaram a uma manifestação na cidade de Ensenada, onde dezenas de pessoas se reuniram para protestar contra a falta de segurança no estado.

"Eles apenas queriam surfar - exigimos praias seguras", dizia um dos cartazes.



