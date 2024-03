Quatro sinais que podem indicar ataque cardíaco dias antes de acontecer

Estar atento aos sinais do corpo pode ser crucial para salvar vidas em caso de problemas cardíacos. Para ajudar na prevenção, o agregador de blogues Huffpost consultou os médicos Abha Khandelwal, Roger Blumenthal e Nikhil Sikand, que destacaram os principais sintomas que devem ser observados.



Um dos sinais mais comuns é a dor e pressão na zona do peito, que pode indicar a angina, causada pelo acúmulo de placa nas artérias e que pode antecipar um ataque cardíaco. De acordo com Roger Blumenthal, é fundamental que o paciente entre em contato com o médico assim que perceber esse tipo de desconforto.

Outro sinal importante é a dor no pescoço ou nos ombros, que pode ser acompanhada de pressão no peito e ser um sintoma mais comum em pessoas mais velhas. Já a dificuldade para respirar durante atividades comuns do dia a dia, como arrumar o jardim ou trocar uma lâmpada, também deve ser motivo de alerta, segundo Abha Khandelwal.

Por fim, Nikhil Sikand destaca que problemas gastrointestinais, como dor abdominal, náuseas e fadiga, podem estar associados a um ataque cardíaco, embora alguns pacientes possam não apresentar sintomas tão evidentes. A atenção aos sinais e a prevenção são fundamentais para a saúde do coração.

