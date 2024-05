Nunca faça essas coisas em aplicativos de namoro - Tem sido quase impossível conhecer alguém novo na vida real e a pandemia só veio intensificar isso ainda mais. Então onde vamos achar candidatos adequados para nos acompanhar num drink no sábado à noite ou para ir ao cinema no domingo à tarde? O mundo online e a tecnologia estão aí para isso! No entanto, namoro virtual pode ser um pouco mais complicado do que parece. Não podemos confiar em sorrisos e linguagem corporal — tudo o que temos acesso são mensagens e fotografias. E é um desafio saber o que dizer a um completo estranho e se esse bate-papo vai evoluir para algo mais. Por outro lado, está bem claro o que não devemos fazer! Para saber quais são as regras e o que você nunca deve fazer em aplicativos e sites de encontros virtuais, clique nesta galeria.

© <p>Shutterstock</p>