Sporting 'mais aliviado'. Liverpool chega a acordo com novo treinador

O Liverpool chegou a um acordo inicial com o Feyenoord para que o seu treinador Arne Slot seja o sucessor de Jurgen Klopp, segundo a imprensa holandesa.

Slot figurava desde o início na lista de candidatos do Liverpool para substituir o treinador dos reds (juntamente com Rúben Amorim do Sporting de Portugal) e ficou no topo da lista quando terminaram as diligências em relação a todos os critérios fundamentais.

Após dias de negociações, a Sky Sports News inglesa sabe que os dois clubes chegaram a acordo sobre uma verba de indenização para o técnico de 45 anos, que ainda tinha dois anos de contrato.

A contratação deverá chegar aos oito milhões de euros, mais dois milhões de euros do que tinham por objetivo os ingleses. O jornal holandês AD noticiou num primeiro momento

Leia Também: Abel é eleito pela 2ª vez melhor técnico português fora de Portugal