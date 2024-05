Avião derrapa na pista no Senegal e fere dez pessoas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião da companhia Transair derrapou nesta quinta-feira (9) na pista do aeroporto de Dacar, capital do Senegal, e feriu dez pessoas.

Boeing 737 saiu da pista durante a decolagem rumo a Bamaco, capital do Mali. O ministério senegalês dos Transportes disse estar investigando as causas do acidente.

Dez ficaram feridos, incluindo um dos pilotos. Não há informações até o momento sobre o estado de saúde deles. Avião tinha 85 pessoas a bordo: 79 passageiros e seis tripulantes.

Aeroporto de Dacar chegou a interromper os voos, mas já voltou ao funcionamento normal, segundo nota.

Leia Também: Corpo do último trabalhador da ponte Francis Scott Key é encontrado