James Webb encontra planeta rochoso fora do Sistema Solar com atmosfera

O Telescópio Espacial James Webb tem proporcionado uma série de novas e impressionantes imagens do Universo, permitindo também uma maior compreensão das galáxias próximas ao Sistema Solar.

Um recente estudo publicado na revista Nature revela que cientistas, utilizando o James Webb, detectaram o que pode ser o primeiro exoplaneta rochoso com atmosfera fora do nosso Sistema Solar.

Esse exoplaneta, chamado 55 Cancri, está localizado a 2,2 milhões de quilômetros de distância da estrela ao redor da qual orbita, tornando altamente improvável a existência de vida em sua superfície.

A pesquisa observou que o lado do planeta voltado para a estrela apresenta uma temperatura mais baixa do que o esperado, levando os cientistas a teorizarem que isso pode ser resultado da presença de uma atmosfera que transfere calor. Quanto à origem dessa atmosfera, o estudo sugere que ela pode ser composta por gases liberados do interior do planeta.

"É possível que a atmosfera primária tenha sido perdida devido às altas temperaturas e radiação intensa da estrela. Esta atmosfera secundária pode estar sendo continuamente reabastecida pelo oceano de magma. O magma não consiste apenas em cristais e rocha líquida; também contém uma grande quantidade de gás dissolvido", afirmou Aaron Bello-Arufe, um dos autores do estudo do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA.

