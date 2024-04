James Webb capta imagens de galáxia que é 'berçário' de estrelas

A NASA divulgou oficialmente uma nova imagem capturada pelo Telescópio Espacial James Webb que mostra a Messier 82 (M82), uma galáxia especial que é observada com grande interesse devido à sua alta atividade na formação de estrelas.

Graças ao instrumento NIRcam a bordo do James Webb, os pesquisadores conseguem obter mais detalhes sobre o processo de "nascimento" de estrelas que, nesta M82, ocorre principalmente no centro da galáxia.

"Tanto [os telescópios] Spitzer quanto o Hubble já observaram este alvo. Com o tamanho e a resolução do James Webb, podemos observar esta galáxia onde estrelas são formadas e ver todos os novos e belos detalhes", pode ser lido no comunicado da autoria de Alberto Bolatto, um dos responsáveis pelo estudo.

© NASA

