A explosão da T Coronae Borealis: um espetáculo celeste a cada 80 anos

A cada 80 anos, um espetáculo celeste único se revela no hemisfério Norte: a explosão da estrela T Coronae Borealis (T CrB). Em 2024, teremos a oportunidade de presenciar esse evento fascinante, onde a T CrB brilhará mais do que a Estrela Polar, criando a ilusão de uma nova estrela no céu.

Essa explosão, que durará apenas uma semana, nos permite observar uma estrela a 3.000 anos-luz de distância. A T CrB iluminará a constelação Corona Borealis por cerca de sete dias, e a NASA monitora a estrela diariamente para determinar o momento exato da explosão, previsto entre os próximos dias e setembro.

A T CrB é um sistema binário composto por uma anã branca e uma gigante vermelha. A gigante vermelha, perto do fim da vida, expandiu-se para 74 vezes o tamanho do Sol, enquanto a anã branca orbita a gigante vermelha, elevando a temperatura da superfície da gigante para 2.200 a 3.200 graus Celsius. Essa temperatura faz com que a T CrB expele suas camadas exteriores em explosões colossais, liberando energia 100 mil vezes maior que a produção anual do Sol e visível da Terra por uma semana.

Após a explosão, a T CrB se resfria e reinicia um novo ciclo de 80 anos. Esse evento promete atrair a atenção de entusiastas da astronomia e do público em geral, pois será possível observar a T CrB a olho nu por uma semana, e com telescópio por mais uma semana. A última explosão da T CrB aconteceu em 1946, com registros de observações em 1866, 1787 e até 1217.

