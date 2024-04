Chinesa apresenta carro voador que, de fato, se parece com um carro

PEQUIM, CHINA E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chamados de carros voadores, os eVtols (aeronaves de decolagem e pouso na vertical) são uma aposta para o futuro da mobilidade. Entretanto, os veículos já apresentados se parecem mais com os helicópteros. A Xpeng quer mudar isso.

O modelo exibido pela montadora chinesa no Salão de Pequim é, de fato, um automóvel que pode voar. Há pneus, bancos e volante, embora mais parecido com um manche de avião.

É um experimento conceitual, sem quadro de instrumentos ou sistema de tração. Ainda assim, mostra que há um caminho para se driblar as limitações desse tipo de veículo.

Por exemplo, o veículo da Xpeng poderia se deslocar por via terrestre para complementar uma viagem ou acessar um ponto de recarga.

Em 2022, a empresa chinesa realizou o primeiro voo com um protótipo, que era basicamente um carro convencional com um drone gigante no teto. O veículo exibido em Pequim é mais evoluído, já que os rotores elétricos são retráteis.

O desafio é fazer um eVtol que pesa mais de duas toneladas atingir grandes distâncias. O problema da autonomia só deve ser resolvido com a chegada das baterias de estado sólido, previstas para a próxima década.

O jornalista viajou a convite da GWM do Brasil.