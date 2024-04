Dark Web: O que acontece na parte mais sombria da internet? - Hoje em dia, a gente usa a internet e nem pensa muito sobre isso. Virou algo do cotidiano. E por esse motivo, às vezes, é fácil achar que sabemos o tamanho certo da internet. Em 1995, muita gente achava que a internet era apenas uma moda passageira, mas ela, sem dúvida, se tornou a peça de infraestrutura mais importante do mundo. Existe de tudo na internet, desde arte e entretenimento, até registros pessoais e médicos, sem mencionar a grande maioria da comunicação entre pessoas ao redor do mundo. No entanto, o que pouca gente se pergunta é o que está por baixo dela. Abaixo da superfície rasa, com a qual interagimos diariamente, está um enorme oceano de fóruns de discussão, informações e mercados que ninguém tropeça por acidente. Essas partes da internet têm seus propósitos, mas também são o lar de alguns dos acontecimentos mais sinistros do nosso mundo - e de crimes. Clique na galeria para saber mais sobre a dark web e quais segredos estão escondidos abaixo da superfície do nosso mundo digital.

© Shutterstock