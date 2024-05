Bruno Mars fará quatro shows no Brasil, dois deles em São Paulo, em outubro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno Mars fará quatro shows no Brasil durante o próximo mês de outubro, sendo dois deles em São Paulo. A turnê do cantor americano pelo país foi anunciada nesta quinta-feira (2).

Além da capital paulista, Mars vai passar por Rio de Janeiro e Brasília. Em São Paulo, ele vai cantar duas vezes no estádio do Morumbi, nos dias 8 e 9. Na capital carioca, o show está marcado para o dia 4, no estádio Nilton Santos, e na capital federal, no Mané Garrincha, dia 17.

Esta será a quarta vinda do cantor ao Brasil para shows. A mais recente delas aconteceu no segundo semestre do ano passado, quando ele foi a principal atração do festival The Town, realizado em São Paulo, onde Mars se apresentou duas vezes.

A pré-venda dos ingressos começa na próxima segunda-feira (6) no site da Ticketmaster e é destinada apenas para clientes do banco Santander. Já a venda geral abre dois dias depois, na quarta (8), para clientes de outros bancos.