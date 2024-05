Pedro Sampaio vai comandar o after oficial do show de Madonna em Copacabana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ Pedro Sampaio vai comandar o after oficial do show de Madonna em Copacabanna. A festa vai acontecer por volta de meia-noite, logo após o fim da apresentação da cantora na praia de Copacabana neste sábado (4), no palco Leme, em frente ao principal, entre a rua Prado Júnior e a avenida Princesa Isabel, no Rio de Janeiro, e também será gratuita.

"Estou muito honrado em fazer parte desse momento. Vamos fazer história em Copacabana no sábado!", escreveu o artista, ao anunciar o evento em seu Instagram.

O show de Madonna na praia de Copacabana deve ter mais de 30 canções e cerca de duas horas de duração. A sequência tenta contar uma história dos anos 1980 até o momento atual da cantora.