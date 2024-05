Faxineira de 61 anos posta vídeos dançando no trabalho e é despedida

Após seis anos de serviço, a faxineira do colégio Ghandi, em Ciudad Lineal, Espanha, foi demitida. A demissão ocorreu devido à sua conta animada no TikTok, gerida por ela mesma.

A madrilena de 61 anos recebeu uma carta de demissão em 22 de abril, alegando violações disciplinares.

"No dia 12 de março de 2024, a direção desta empresa ficou ciente de que a senhora compartilhou uma série de vídeos no TikTok, onde aparece vestida com o uniforme de trabalho e realiza uma série de atos de tal gravidade que esta empresa não pode tolerar", conforme consta na carta acessada pelo ABC.

Embora divertidos, a empresa optou por demitir a funcionária, argumentando que ao usar o uniforme de trabalho, ela tornou visível o nome da empresa, prejudicando sua imagem.

Por outro lado, Maika Cabrera sente-se injustiçada e decidiu apelar da decisão, alegando que a empresa não tem motivos para reclamar de seu desempenho no trabalho.

Acima, você pode assistir a um dos vídeos divertidos que causaram a discordância entre a funcionária e o empregador.

