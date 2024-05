Homem desaparecido há 27 anos é encontrado vivo na casa do vizinho

Um caso chocante na Argélia: Omar B., que desapareceu há 27 anos, foi encontrado vivo no curral de um vizinho em Djelfa, a cerca de 300 km da capital Argel. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o resgate de Omar de um buraco no chão, coberto por feno.

De acordo com o Daily Mail, o cativeiro ficava na casa do vizinho, a menos de 200 metros da casa da família de Omar. O suspeito do sequestro, um homem de 61 anos, está detido. O caso foi solucionado após o irmão do sequestrador divulgar o crime nas redes sociais, motivado por uma disputa de herança.

Omar, que hoje tem 45 anos, desapareceu em 1998, durante a Guerra Civil Argelina (1991-2002). Sua família presumiu que ele havia sido sequestrado ou morto. A mãe de Omar faleceu em 2013 sem saber o que havia acontecido com o filho.

