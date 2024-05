Jogadores do Manchester United acreditam que Erik ten Hag será despedido

O clima em Old Trafford não está dos melhores. Os jogadores do Manchester United acreditam que o treinador Erik ten Hag será demitido ao final da temporada, após mais uma temporada desastrosa na Premier League. Resta apenas a possibilidade de conquistar a Taça da Inglaterra no próximo dia 25 de maio.

Conforme relatado pelo Daily Mail na quarta-feira, Ten Hag já teria perdido o controle do vestiário dos Diabos Vermelhos e ficará no cargo apenas para cumprir o restante da temporada.

O treinador holandês tem optado por responsabilizar os jogadores pelos maus resultados, o que também estaria prejudicando sua relação com o elenco.

Caso a situação piore, a diretoria do Manchester United não descarta a possibilidade de promover Steve McClaren como treinador interino. Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Graham Potter, Roberto De Zebri, Thomas Frank e Rúben Amorim são alguns dos nomes na lista de possíveis alvos dos dirigentes ingleses.











