Haaland, do Manchester City, vai chegar a 'Clash of Clans'

Os jogadores do 'Clash of Clans' agora podem contar com a presença de Erling Haaland, renomado jogador do Manchester City, que assumirá o papel de Barbarian King no popular jogo para smartphones.

Ao que parece, Haaland é um jogador ávido de 'Clash of Clans' há mais de uma década e foi ele mesmo quem abordou a produtora Supercell para propor esta colaboração.

"Quando descobrimos que Erling Haaland era fã do nosso jogo e queria colaborar conosco, foi realmente um cenário dos sonhos", afirmou Stuart McGaw, gerente geral do 'Clash of Clans'. "Eu sou fã do jogo há muito tempo e sei tudo sobre ele, então estar presente como uma personagem é muito legal", observou Haaland.

Vale ressaltar que Haaland estará disponível no 'Clash of Clans' até 31 de maio, e você pode conferir o trailer do anúncio desta parceria acima.





