Nova fotografia de sonda mostra 'aranhas' na superfície de Marte

A Agência Espacial Europeia compartilhou uma nova imagem de Marte captada pela sonda Mars Express e que mostra como a superfície do ‘Planeta Vermelho’ muda de acordo com as estações.

A imagem que pode ver abaixo mostra o que parecem ser dezenas de aranhas na superfície do planeta mas, na verdade, os pontos negros - que podem ter entre 45 metros e um quilômetro de diâmetro - resultam de gás que é libertado durante o período da primavera.

Naturalmente, imagens como esta podem ajudar potenciais missões enviadas a Marte a compreender melhor as condições que podem ser encontradas no planeta. Sobretudo para eventuais missões de colonização.

© Mars Express

