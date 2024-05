Apple provoca indignação com anúncio do novo iPad Pro

Nesta terça-feira, dia 7, a Apple lançou um novo iPad Pro com processador M4 e um novo modelo do iPad Air com processador M2. No entanto, o anúncio desses dois novos tablets parece ter gerado indignação entre os internautas, ao contrário das expectativas da empresa.

O anúncio, com duração de um minuto, mostra diversos objetos - como instrumentos musicais, toca-discos de vinil, TVs, livros, esculturas, entre outros - sendo esmagados por uma prensa hidráulica gigante, para dar lugar ao novo iPad Pro.

"Não me lembro da última vez que vi um anúncio que me deixou completamente contra o produto que deveria vender. Catastroficamente horrível. Genuinamente distópico", afirmou um usuário nas redes sociais.

Outro usuário decidiu explicar a razão da indignação, observando que é um "ataque" à geração Millennial. "É um 'ataque' direto à Geração X e aos valores culturais da geração Millennial. A ofensa vem de preocupações profundas com a experiência humana coletiva como algo progressivo e não como uma substituição. Por que destruir algo que gostamos para progredir?", questionou em uma postagem.



Pode ver acima o anúncio completo.

