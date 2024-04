Bebê morre após ser abandonado pela mãe em stand de carros na Argentina

Uma jovem de 20 anos deu à luz na casa de banho de um stand de automóveis, na quarta-feira, na cidade de Resistencia, na Argentina. O recém-nascido foi deixado abandonado no local e acabou por morrer.

O proprietário do stand revelou, em declarações à imprensa argentina, que a jovem mulher chegou ao local acompanhada do pai e de uma tia, com o objetivo de comprar um veículo. Escolheram a viatura e pagaram à vista.

Entretanto, a mulher teria pedido para ir ao banheiro e foi aí que, sozinha, deu à luz o bebê. Antes de sair, decidiu deixá-lo numa gaveta onde habitualmente os funcionários guardam os produtos de limpeza.

Pouco depois, os funcionários da loja perceberam o que tinha ocorrido e alertaram as autoridades.

A jovem e a família acabaram detidos.

De acordo com informações preliminares, acredita-se que o bebê tivesse nascido sem vida. Os meios de emergência médica realizaram manobras de reanimação e encaminharam-no com urgência para o hospital local, onde acabou por ser declarado o óbito.

Os médicos revelaram que a criança teria nascido muito prematuramente.

A jovem sofreu uma descompensação após o parto e teve de ser internada. Embora tenha garantido que não era a mãe do recém-nascido, vários exames provaram que sim.

