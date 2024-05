Cão espera há um mês em barco por dono que morreu enquanto pescava

Um comovente relato de fidelidade canina viralizou nas redes sociais: um cão de pelo castanho, chamado Tião, espera há um mês dentro de um barco atracado no Rio Araguaia, pelo dono que morreu afogado durante uma pescaria.

A história foi registrada no Instagram por Rodrigo Gonçalves no dia 29 de abril e tocou o coração de milhares de pessoas ao redor do mundo. Segundo Rodrigo, Tião, que era companheiro de pescador do seu dono, recusa-se a sair do barco de madeira, onde costumavam passar horas juntos.

Em um vídeo comovente, Rodrigo mostra Tião com um olhar triste dentro da embarcação. Um outro homem na gravação confirma que o cão não sai do local: "Nós tentamos. É uma história triste. Ele não sai daqui", relata o morador, acrescentando que Tião percebe as tentativas de ajuda, mas as recusa.

O vídeo já foi visualizado por quase 80 mil pessoas e recebeu milhares de comentários

