Relógio de ouro do homem mais rico no Titanic vai ser leiloado

Um relógio de bolso encontrado juntamente com o corpo de John Jacob Astor IV, o homem mais rico que seguia a bordo do Titanic, vai ser leiloado a partir de sábado.

De acordo com a leiloeira responsável, Henry & Aldridge & Son, os lances começam em 60 mil libras. Segundo os responsáveis, acredita-se que o objeto possa ser vendido por 150 mil libras (cerca de 960 mil reais).

O objeto, que tem as iniciais JJA gravadas, é de 14 quilates de ouro, e foi recuperado dias depois do barco afundar, em abril de 1912.

Além do relógio, foram encontrados juntamente com os restos mortais do homem, na casa dos 40 anos, um anel de diamantes e botões de punho de ouro e diamantes.

"Astor é bem conhecido como o passageiro mais rico a bordo do R.M.S. Titanic e foi considerado uma das pessoas mais ricas do mundo na época, com um patrimônio líquido de cerca de 87 milhões de dólares (equivalente a vários bilhões de dólares atualmente)", escreveu a casa de leilões.

Segundo conta as publicações britânicas, Astor estava no Titanic com a sua esposa, de 18 anos, com quem tinha recentemente casado. Os dois estavam fazendo uma viagem pela Europa e também pelo Norte de África após a polêmica do seu casamento - dada a diferença de idades. Estariam a regressando para casa, nos Estados Unidos, quando a embarcação afundou.

O milionário ainda tentou entrar num bote salva vidas com a sua mulher, que sobreviveu à tragédia, mas foi-lhe dito que era preciso que as mulheres e crianças fossem resgatadas primeiro.

O relógio foi restaurado depois de ser devolvido à família e usado pelos membros da mesma.

Leia Também: Após detenções, Blinken diz que atos em universidades dos EUA fazem parte da democracia