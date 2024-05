Mulher persegue ladrão e provoca acidente para reaver bolsa roubada

Uma mulher teve sua bolsa roubada em Miami, no estado norte-americano da Flórida, e decidiu perseguir o ladrão para recuperar seus pertences.

Em imagens de vigilância, Miurell Vargas foi vista colidindo seu carro com o veículo do ladrão. Em seguida, ela é vista indo atrás do homem e o golpeando várias vezes para recuperar sua bolsa, conforme relatou a própria testemunha.

O suspeito foi identificado como Luis Enrique Machado, de 41 anos, e foi detido e acusado de roubo e furto.

Por outro lado, Miurell foi multada por causar o acidente de forma intencional.

A CBS News questionou a mulher sobre o motivo de ter reagido tão vigorosamente ao roubo. Miurell explicou que dentro de sua bolsa havia uma fotografia de sua mãe, falecida há anos, e ela desejava recuperá-la.

