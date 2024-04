Morre aos 95 anos o ator e comediante José Santa Cruz

O ator, dublador e humorista José Santa Cruz morreu na noite desta sexta (26). Um dos pioneiros da televisão brasileira, o artista ficou conhecido por personagens como o Jojoca de A Praça É Nossa e do Zorra Total (1999-2015).

Santinha, como era carinhosamente chamado pelos colegas, também foi um dos maiores dubladores do país, interpretando Magneto nos filmes e animações dos X-Men e Dino da Silva Sauro em Família Dinossauro.

A informação foi confirmada pelo bisneto dele, o dublador Ivan Santa Cruz. O perfil oficial do ator de 95 anos também publicou uma mensagem, apenas com a palavra "luto".

Santa Cruz convivia com a doença de Parkinson e estava internado com broncopneumonia. Ele deixa a esposa, Ivane Maria Mendes Bastos, com quem foi casado durante 72 anos e com quem teve três filhos --todos já falecidos.

