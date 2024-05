'Meu filho ainda não foi para escola' diz Luana 'cutuca' Pedro Scooby

Luana Piovani abordou as críticas que vem recebendo nas redes sociais por não ter elogiado publicamente o ex-companheiro e pai de seus filhos, Pedro Scooby, que está participando de uma comitiva de surfistas no Rio Grande do Sul para auxiliar no resgate das vítimas das enchentes na região.

Em seus Stories do Instagram, ela compartilhou alguns comentários que recebeu sobre sua postura em relação às ações de Scooby. Uma internauta questionou por que Luana não falava mal do ex quando ele fazia algo negativo, mas ficava em silêncio quando ele agia de forma positiva. Outra pessoa pediu que ela elogiasse Scooby, enquanto uma terceira parabenizou o surfista pela iniciativa.

Em resposta, Luana escreveu: "Meu filho está há 20 dias no Rio e ainda não foi para a escola. Pras vaca que acham que ele o máximo, peguem a senha".

[Legenda]© Reprodução - Instagram

Em seguida, Luana desabafou sobre seu estado emocional, mencionando que estava muito abalada com as notícias das enchentes. Ela relatou uma crise de choro e como seu filho a confortou. Luana também compartilhou sua frustração com comentários maldosos nas redes sociais e expressou seu desejo de desencadear uma reação. No entanto, ela reconheceu que cada um é responsável por suas próprias escolhas e que estava focada em cuidar do que lhe cabe.

[Legenda]© Reprodução - Instagram

Leia Também: Luana Piovani deixa crítica ao 'ex' Pedro Scooby