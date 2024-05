Luana Piovani deixa crítica ao 'ex' Pedro Scooby

Luana Piovani recorreu às redes sociais, esta sexta-feira, dia 3 de maio, para comemorar os bons resultados do filho Dom num campeonato de skate, modalidade desportiva que ele, segundo a atriz, abandonou depois do regresso do pai, Pedro Scooby, ao Brasil.

"O meu filho parou de andar de skate assim que o [pro]genitor voltou para o Brasil", começou por escrever Luana, que não ficou por aqui.

"Insisti várias vezes mas ele nem tocava no skate. Orei para que o desejo e o talento permanecessem. Agora ele está no Brasil e, graças a Deus, voltou a andar de skate", completou a artista.

Vale lembrar que Luana Piovani e Pedro Scooby ficaram com uma relação muito conturbada após o divórcio. O surfista chegou a avançar com um processo em tribunal contra a mãe dos filhos.

© Instagram/Luana Piovani

