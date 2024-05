Jana Kramer diz que Travis Kelce está "sempre bêbado"

Jana Kramer expressou sua preocupação com Travis Kelce sendo uma "fonte de problemas".

A cantora country criticou o namorado de Taylor Swift e seu relacionamento no episódio mais recente de seu podcast, 'Whine Down', no último domingo, 5 de maio.

"Para mim, ele está sempre bêbado", disse a cantora de 40 anos. "Sempre que o vejo em um vídeo, ele está sempre bêbado." Kramer também expressou a esperança de que Taylor Swift não siga os passos do jogador do Kansas City Chiefs, de 34 anos, com quem namora desde o ano passado.

"Vejo-a bebendo mais agora", afirmou, destacando ainda a reação "explosiva" de Kelce no final da Super Bowl ao gritar com o treinador Andy Reid.

Por fim, Kramer acrescentou que o jogador da NFL a "lembra de um ex", apesar de ela inicialmente pensar que eles eram o casal "mais bonito".

