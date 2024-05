Taylor Swift atrai mais americanos para a Europa do que as Olimpíadas de Paris

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A "The Eras Tour" de Taylor Swift deve iniciar sua passagem pela Europa na quinta-feira, 9, e a expectativa é que atraia cinco vezes mais viajantes americanos do que as Olimpíadas de Paris.

A informação é da agência de viagens de luxo Embark Beyond. Apesar de serem esperadas 2 milhões de pessoas para o megaevento esportivo em Paris, proporcionalmente, Swift pode atrair mais viajantes a cidade com o show que fará na La Défense Arena, aos arredores da capital.

Com capacidade para 40 mil pessoas, o estádio acomoda apenas uma pequena fração dos turistas esperados para os jogos olímpicos, mas a apresentação atrai cinco vezes mais pessoas do que o maior evento esportivo do mundo.

Os números não são surpreendentes, dado o aumento do interesse no Super Bowl graças a estrela pop, que passou a frequentar os jogos de futebol americano depois de iniciar um namoro com Travis Kelce, jogador do Kansas City.

Jack Ezon, co-fundador da Embark, disse à Bloomberg que entre as mais de 200 viagens que sua empresa planejou para os fãs de Swift, a duração média da rota é de três noites. Um terço dos clientes são mães e filhas que querem fazer compras durante a estadia.

Cerca de 20% dos clientes planejaram também viagens pelo resto da Europa para acompanhar os shows. Enquanto isso, a demanda para as Olimpíadas está menor do que o esperado. Mas o interesse pode aumentar conforme a data de início dos jogos se aproxima, segundo Ezon.