Fundo de Gisele Bündchen arrecada mais de R$ 1 milhão para afetados no RS

Dedicado a atender projetos socioambientais, o Fundo Luz Alliance, parceria entre Gisele Bündchen e a Brazil Foundation, que promove filantropia estratégica no Brasil, já arrecadou US$ 228 mil para apoiar as milhares de famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Desde o último fim de semana, a iniciativa recebeu mais de 7.083 mil doações do Brasil e dos Estados Unidos. As contribuições podem ser feitas por meio do site da organização (clique aqui!), a partir de qualquer país.

O chamado para a ação do Fundo Luz Alliance repercutiu globalmente, sendo compartilhado por organizações e celebridades, como a cantora Katy Perry e a banda Guns N' Roses.

Estado natal de Gisele, o Rio Grande do Sul, segundo dados da Defesa Civil, tem cerca de 160 mil desalojados e mais de 48 mil pessoas em abrigos. Até o momento, 95 pessoas morreram e há mais de 130 desaparecidos.

“A BrazilFoundation se solidariza com as milhares de famílias afetadas pelas chuvas em diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul. Desta forma, convocamos nossa rede de apoiadores e apoiadoras para colaborar com as famílias que precisam de nossa ajuda nesse momento”, afirma Rebecca Tavares, CEO e presidenta da BrazilFoundation.

“Por meio do Fundo Luz Alliance, os interessados podem contribuir de forma segura, inclusive aqueles que vivem no exterior, já que somos capazes de receber doações em dólar e em reais. E quem está nos Estados Unidos pode ainda se beneficiar dos incentivos fiscais”, destaca Rebecca.

