Mano Brown nega que irá participar do Rock in Rio 2024

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de ser anunciado como uma das atrações de um show "Pra sempre Rap" no Rock in Rio 2024, Mano Brown desmentiu a produção do festival. O líder dos Racionais MC's negou a participação no encontro, marcado para o dia 21 de setembro,

O Dia Brasil, como o projeto foi batizado, ao lado de Criolo, Djonga, Karol Conka, Marcelo D2 e Rael, no Palco Sunset.

"Mano Brown não estará no evento e em nenhum momento ele esteve confirmado. Por respeito ao público e para evitar qualquer desgaste, achamos importante escrever essa nota", diz o comunicado da assessoria do artista divulgado nesta terça-feira (7). A publicação do rapper termina desejando sorte ao festival e "um grande show aos demais companheiros".

O cantor se apresentou no Rock in Rio no Palco Sunset em 2019 com seu projeto solo, e em 2021 com os Racionais. O grupo também foi atração do The Town, organizado pelo mesmo time do festival carioca, em sua edição inaugural no ano passado, em São Paulo.

O Rock in Rio completa 40 anos nesta edição e ocorre nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024. Além dos nomes nacionais, atrações internacionais como Katy Perry, Mariah Carey, Cindy Lauper, Travis Scott, Ed Sheeren, e Akon já estão confirmadas. Procurada, a assessoria do festival não respondeu.

Leia Também: Tiroteio em frente à casa de Drake deixa segurança ferido no peito