Tiroteio em frente à casa de Drake deixa segurança ferido no peito

Um membro da equipe de segurança do cantor norte-americano Drake foi baleado no peito nesta terça-feira, na entrada da casa do artista em Toronto, Canadá, conforme relatado pela TMZ. De acordo com as autoridades locais, o suspeito fugiu de carro. Ainda não está claro se Drake estava presente na residência no momento do incidente.

[Legenda]© Getty

Não há informações sobre se o tiroteio está relacionado à rivalidade entre Drake e Kendrick Lamar. Os dois cantores estão envolvidos em uma disputa musical. É válido lembrar que a capa da música 'Not Like Us', na qual Kendrick Lamar acusa Drake de ser um "pedófilo certificado", mostra uma fotografia de satélite da mansão do rapper canadense no bairro de Bridle Path, em Toronto.

