Whindersson entrega kits para vítimas ilhadas no RS com ajuda de drones

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Whindersson Nunes, 29, segue nos esforços para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Desta vez, o comediante entregou kits para as pessoas ilhadas com a ajuda de drones.

Em um post no X, antigo Twitter, ele mostrou o trabalho através dos drones. "De madrugada, a partir de 1 da manhã, nossos drones começaram a entregar kits proteína, água e aparatos para crianças e adultos nos prédios ilhados".

O comediante afirmou que as pessoas estão roubando e impedindo pessoas de ajudar. "Se você ver alguém levantando um drone gigante, em meu nome, proteja essas pessoas", pediu ele.

Ele ainda compartilhou o funcionamento do drone no período da noite. "Aqui um exemplo de um deles operando de noite. Nessa situação, ele estava matando mosquito dormindo, esperto", escreveu.

AJUDA DO COMEDIANTE

Desde a semana passada, Whindersson tem se empenhado em ajudar aos gaúchos que sofrem com a catástrofe no estado. Na sexta-feira passada (3), ele contou que arrecadou mais de R$ 1 milhão para ajudar os desabrigados.

Logo mais, ele contou que a arrecadação chegou a mais de R$ 3 milhões. "Com as doações de todo lugar do Brasil, mostrando os valores para transparência mesmo, já que o dinheiro grande parte veio de vocês", disse. O dinheiro seria revertido para compra de cestas básicas, colchões, o aluguel de um barco e material de higiene.

O comediante também pediu que o Vasco cedesse o estágio para fazer um show beneficente para auxiliar as vítimas das enchentes no RS. O time carioca respondeu positivamente o humorista. "Vambora! Boa ideia. Conte conosco. Vamos falar no privado para combinar os detalhes".