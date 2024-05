Ana Paula Renault critica Davi por divulgar próprio pix para doações ao RS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jornalista e ex-BBB Ana Paula Renault, 42, criticou Davi Brito, 21, pela forma como ele tem procedido em meio à jornada para reforçar a linha de frente na assistência às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Ana Paula reclamou que Davi não tem sido claro ao informar de que maneira vai aplicar as doações que tem recebido para a causa. "Informações muito desencontradas. Divulga o próprio pix e não fala sobre prestação de contas", criticou ela, ao comentar um post do Instagram sobre o assunto.

Ela aponta, inclusive, que o ex de Mani Reggo tem caído em contradição em seus relatos sobre a viagem de deslocamento ao Rio Grande. "Está indo como voluntário e não sabe pra onde. Falou que ganhou passagens de ida e de volta de uma empresa, agora afirma que foi ele quem comprou e que não tem a volta. Realmente fico sem entender."

Na visão da ex-participante do BBB 16, Davi erra especialmente em tentar prestar assistencialismo de forma autônoma. "As cidades no sul estão com toda a infraestrutura abalada, racionamento de água, comida, tudo. Ir pra lá sem ser pelo programa de voluntários apenas tumultuará ainda mais a região", concluiu Ana, divulgando o link para quem se voluntariar de forma oficial.

