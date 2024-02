Os empregos que vão dar mais dinheiro a cada signo

Acha que está no seu emprego dos sonhos? Será que é o que lhe vai dar mais dinheiro ao longo da vida? A verdade é que existe um emprego certo para cada signo.

Segundo a lista do 'website' Terra, estas são as profissões que vão tornar as contas bancárias de cada signo mais recheadas. Descubra qual é o seu.

Áries (21 de março a 20 de abril) - Médico, soldado e empresário

Touro (21 de abril a 20 de maio) - Consultor financeiro

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho) - Marketing, relações públicas e jornalismo

Câncer (21 de junho a 21 de julho) - Psicologia e gastronomia

Leão (22 de julho a 22 de agosto) - Compositores e comediantes

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro) - Análise de dados e administrativo

Libra (23 de setembro a 22 de outubro) -Relações públicas

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro) - Jornalismo

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro) - Educação e turismo

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro) - Organização de eventos

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Design

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março) - Dançarinos, músicos e pintores

