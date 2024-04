Síndrome rara que causa baixa estatura pode prolongar os anos de vida

Segundo uma investigação publicada na revista Med, da Cell Press, uma mutação genética rara que causa baixa estatura pode também estar relacionada com o aumento dos anos de vida.

O estudo revelou que pessoas com síndrome de Laron apresentam características que protegem contra doenças cardíacas, algo que pode explicar o facto de a expetativa de vida ser maior do que a população em geral.

A recente investigação comparou 24 pessoas com esta síndrome, do Equador e dos Estados Unidos, com 27 familiares sem a mutação. Quem sofria da rara mutação pareceu ter o coração mais saudável, em relação à pressão arterial e níveis de açúcar no sangue.

Os níveis de colesterol também se apresentaram mais baixos em alguns dos casos. Outros estudos já tinham demonstrado que estas pessoas eram menos propensas a desenvolver cancro e tinham menos risco de vir a ter declínio cognitivo.

