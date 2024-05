Saco com é cobras encontrado nas calças de passageiro em aeroporto

É bizarro, mas aconteceu mesmo. Agentes de segurança de um posto de controle do Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, detectaram um saco com cobras que estava escondido nas calças de um passageiro, no último dia 26 de abril.

A descoberta foi divulgada esta semana pela Administração para a Segurança dos Transportes (TSA). Os répteis quase embarcaram num voo, mas acabaram 'a salvo'.

"Foi detectado este saco de cobras escondido nas calças de um passageiro", reportou a TSA numa publicação na rede social X (antigo Twitter), que mostra duas pequenas cobras que foram encontradas no que parece ser uma bolsa para guardar óculos de sol.

As autoridades locais foram alertadas para o sucedido e as duas pequenas cobras "foram entregues à Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida".

Officers at @iflymia detected this bag of snakes hidden in a passenger’s pants at a checkpoint on Fri, April 26. @TSA called our @CBPSoutheast and Miami-Dade Police partners in to assist, and the snakes were turned over to the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. pic.twitter.com/CggJob8IT8