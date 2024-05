Criança morre após ser forçada a correr em esteira pelo pai

Christopher Gregor, de 31 anos, compareceu ao tribunal na terça-feira, acusado da morte de seu filho Corey, que faleceu em 2021 após sofrer abusos contínuos.

Imagens de videovigilância recentemente divulgadas mostram o pai obrigando o filho a correr em alta velocidade em uma esteira, acusando-o de estar acima do peso. Essas imagens foram capturadas no Atlantic Heights Clubhouse.

Durante o vídeo apresentado no tribunal, é possível ver o menino caindo várias vezes, enquanto o pai o levanta e o obriga a continuar correndo.

De acordo com Daily Mail, dias após esse incidente, a mãe da criança - que compartilhava a guarda do filho com Gregor - notou ferimentos em Corey e alertou uma assistente social. Em 2 de abril daquele ano, ela levou o filho ao médico, onde ele revelou que o pai o forçava a correr na esteira "por estar muito gordo".

Corey faleceu no dia seguinte.

Naquele dia, o menino acordou com náuseas, dificuldade para respirar e com dificuldade para falar. O pai o levou ao médico, onde ele sofreu uma convulsão e, apesar das tentativas de reanimação, não resistiu.

A autópsia inicial indicou que Corey faleceu devido a ferimentos causados por força excessiva, com contusões no coração e no fígado, inflamação e infecção generalizada.

Gregor foi preso em julho de 2021 por negligência infantil.

Atualmente, ele enfrenta a possibilidade de prisão perpétua.

Prison would be too good for this poor excuse of a father. pic.twitter.com/u2nSOTFv2i — Ian Miles Cheong (@stillgray) May 1, 2024

